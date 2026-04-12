José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nacional por 2-0:

Sobre os regressos de Dedic e de Leandro Barreiro ao onze

«O Barreiro e o Aursnes são dois jogadores muito importantes na nossa equipa. Não ter um é OK, mas não ter dois começa a roçar o drama para nós. Hoje já pudemos ter o Barreiro a tempo inteiro e o Aursnes a jogar algum tempo.»

Satisfeito com o meio-campo composto por Barreiro e Ríos? É para continuar?

«Vamos ver o crescimento do Aursnes, mas não há como esconder que o Benfica com o Aursnes é o melhor Benfica. Contente com esta combinação de qualidades entre o Ríos e o Barreiro. (…) Com bola, nenhum deles é o Zidane. Aqui e acolá há um passe falhado e uma receção mal feita, mas têm uma boa combinação.

Mas não há como esconder: se o Aursnes estiver bem, joga.»