José Mourinho esclareceu a situação de Schjelderup, na perspetiva da equipa técnica, depois do internacional norueguês ter sido condenando a 14 dias de prisão, com pena suspensa, por divulgação de um vídeo de cariz sexual envolvendo menores.

«Schejelderup errou, foi a tribunal, foi condenado. Não é uma condenação que o impeça de desenvolver a sua atividade profissional. Quem aceitou que errou e quem aceitou a condenação, acho que é fácil perceber que pode continuar a sua vida, sendo menos naif do que foi no passado. Vai aprender com uma experiência negativa e que o marca, porque vai marcá-lo para sempre. Tem de continuar a crescer e ser positivo.»