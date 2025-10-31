José Mourinho entrou na conferência de imprensa de antevisão da visita do Benfica a Guimarães a driblar, a fugir a todas as questões suscitadas pelo último debate entre os candidatos à presidência do clube, mas na última questão, acabou por deixar escapar a ideia de que está determinado em cumprir dos dois anos de contrato com o Benfica.

O experiente treinador recusou comentar todos os assuntos relacionados como diretor-geral Mário Branco ou sobre o hipotético regresso de Bernardo Silva ao clube, mas acabou por deixar escapar uma inconfidência quando a pergunta foi feita de outra forma.

Na qualidade de sócio, Mourinho aprova o regresso de Bernardo Silva ao Benfica? O treinador não respondeu, mas acabou por confidenciar que quer cumprir os dois anos de contrato, apesar do vínculo poder ser interrompido pelas duas partes.

«Como sócio, gostava de ganhar o 39 e o 40 [títulos do Benfica], até porque eu gostava de ganhar o 9º e o 10º [títulos pessoais]. Se o 40 vier ao mesmo tempo que o décimo, era perfeito», atirou.