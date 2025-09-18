Apresentação de José Mourinho, no Seixal, como novo treinador do Benfica, em substituição de Bruno Lage:

Quando puder «meter os dedos todos», vai jogar com uma linha de quatro ou defender com uma linha de três?

«No meu anterior clube as coisas são muito fáceis. Queria jogar a quatro, mas o clube só contratou cinco jogadores quando eu saí. Enquanto eu lá estive era completamente impossível jogar a quatro porque a equipa tinha no plantel sete centrais e tinha só um ala. Eu adapto-me muito àquilo que existe.»

«Quando tens a possibilidade de participar em mercados podes obviamente contar com a estrutura do clube. Como não é o caso, tens de que te adaptar e não fazer prevalecer uma ideia tua que não está adaptada àquilo que existe. Eu elogiei o plantel do Benfica e voltarei a fazê-lo. Se me perguntarem se tentei jogar um pouquinho com as palavras, com as emoções para tirar pressão à minha equipa e metê-la sobre o Benfica, obviamente que sim, mas não retiro uma palavra ao que disse na altura. Disse que o Benfica tinha feito um ótimo trabalho no mercado, que tinha dotado a equipa de um potencial que, se calhar, não tinha o ano passado, e que era uma equipa da qual eu gostei muito.»

«Não sou propriamente um exemplo de fair-play, mas estou melhor nesse aspeto, não foi com grande facilidade que me saiu os parabéns ao Benfica, os parabéns ao Bruno [Lage], mas o Benfica mereceu tudo isso. O Benfica tem bom plantel, tem bons jogadores, o Benfica tinha um bom treinador, mas a nossa vida é assim. A vida de treinador é assim, é um luto que nós treinadores precisamos de fazer quando o nosso trabalho é interrompido. De certeza que o Bruno, neste momento, sofre, como eu sofri há um mês atrás, mas a nossa vida é assim mesmo, desejo ao Bruno as maiores felicidades».

José Mourinho há uns anos era consensual, mas ideia que passa é que, nos últimos anos, tornou-se num treinador mais defensivo. O que diz aos adeptos que não concordaram com a sua escolha? Pode prometer um futebol espetáculo?

«Com bola, temos de atacar com onze e manter alguns equilíbrios. Sem bola, temos de defender com onze e morder muito. Na minha opinião, o Benfica, nos últimos jogos, mordeu pouco».