José Mourinho brinca com a virose que afetou a equipa nos últimos dias e assegura que não há ninguém impedido de dar o contributo frente ao FC Porto, no encontro deste domingo, para a Liga:

Virose que afetou o Benfica

«Estamos todos bem de saúde, treinámos todos hoje e está tudo bem. Não há ninguém impedido de viajar e de jogar. Esperemos que de hoje para amanhã seja só para melhorar e não para piorar. Neste momento não há ninguém que fique para trás. Vamos todos.»

Virose muda onze?

«Não, ainda pensámos 'e se', mas não passou disso. O dia de hoje era importante para vermos como os jogadores se sentiam, eu próprio queria ver como estava hoje e senti-me normal, os jogadores também. Sobre o onze não lhe respondo. Nada relacionado com mais ou menos tosse ou mais ou menos vómito.»