Na antevisão à receção ao Sp. Braga, agendada para segunda-feira (20h15), José Mourinho recuou a Famalicão para projetar a 33.ª e penúltima jornada da Liga.

Ainda Famalicão

«Temos de ganhar, não temos outra solução. Continuamos no controlo do nosso destino. Fomos a Famalicão com a mentalidade certa e fizemos 60 minutos de qualidade. Depois entraram em campo outros fatores. A atitude foi correta e a semana foi longa, mas boa.»

A primeira de duas finais

«Estamos com a mentalidade certo, de quem vai jogar duas finais. É o último jogo em casa. O adversário teve, por justiça, o jogo adiado para segunda-feira, o que dá o quarto dia de descanso. A grande dificuldade é jogar ao terceiro dia após o jogo europeu. O Sp. Braga é muito forte em posse. E ainda precisam de algo mais para confirmar a quarta posição, certamente não falta motivação.»