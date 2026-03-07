José Mourinho, treinador do Benfica, foi confrontado com a sua ausência de vitórias sobre FC Porto, Sporting e Sp. Braga esta temporada, desde que assumiu o comando da equipa. Mourinho tem esperança que a tendência se inverta no domingo.

«Porque é que não venci? Porque o treinador de Sporting e FC Porto são melhores do que eu. Porque é que os benfiquistas podem acreditar na vitória amanhã? Por aquilo que a equipa tem feito de bom. Mesmo nos jogos em que não conseguimos ganhar contra Sporting e FC Porto, competimos a sério. Num desses jogos, podíamos não ter perdido. Essa proximidade à vitória é suficiente para os adeptos confiarem.»

Elogios ao FC Porto

«Não ouvi a conferência de Farioli, mas daquilo que o Gonçalo [assessor de comunicação] me passou foram palavras agradáveis, simpáticas. Mas não me sinto muito confortável a comentar as palavras do Francesco. Não sinto que deva fazer essa avaliação de o FC Porto estar melhor ou o pior. Será um jogo difícil contra uma equipa difícil. Como já disse, e fui criticado, é uma equipa fácil de analisar e decifrar. Até é um elogio, os princípios de jogo são muito percetíveis. Também disse que é muito complicado jogar contra eles. Há equipas que variam muito, mas são mais fáceis porque têm debilidades. O FC Porto é difícil.»