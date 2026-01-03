Mourinho: «Tive de me benzer ao pôr o Aursnes em campo»
Treinador do Benfica lamentou as lesões dos encarnados
José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória [3-1] com o Estoril, a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico encarando lamentou as baixas por lesão.
Equipa estava zangada ao intervalo
«Já estávamos à espera de um adversário difícil. Estávamos preparados para, em alguns momentos, não pressionar muito alto, porque eles são uma equipa tecnicamente muito boa e conseguem desmontar muito bem. Não se pode sofrer aquele o golo. Pelo momento do golo e pelo desenho do golo, não pode ser. Uma coisa é ir 2-0 para o intervalo, outra coisa é ir 2-1. A minha preocupação ao intervalo foi, de facto, tentar que a equipa não sentisse demasiado aquele golo. A equipa estava frustrada, em vez de estar contente por estar a ganhar. Estava zangada por ter sofrido o golo no momento em que foi e da maneira que foi. Depois, na segunda parte, já estávamos, obviamente, à espera que o Estoril tentasse pegar no jogo e ser mais ofensivo Mas, honestamente, não houve um único momento em que nós suspirássemos de alívio com uma defesa fantástica do Trubin.»
Foi preciso «benzer» para pôr o Aursnes
«Na parte final do jogo, tive de me benzer ao pôr o Aursnes em campo, porque era um risco grande. Mas senti que a equipa, naquele momento, precisava da sua tranquilidade e, por outro lado, precisava das explosões, precisava da intensidade, do ritmo, da profundidade que o Sidny podia dar. Havia sempre aquele receiozinho, primeiro jogo no Estádio da Luz, como é que vai reagir? Ele entra, a primeira coisa que faz é boa, depois tem a personalidade de tirar um pontapé de canto com qualidade e depois faz o terceiro golo que aí sim acaba com o jogo. Honestamente, são três pontos merecidos, mas três pontos difíceis contra uma equipa muito difícil.»
Não se sabe o tempo de lesão de Enzo
«Vamos ver para quantas semanas é a lesão do Enzo Barrenechea. Depois o António [Silva] ia jogar e no aquecimento sentiu qualquer coisa. Nesta altura em que nós precisamos de todos, é que entramos nesta fase dificilíssima com menos armas. Mas hoje o importante era ganhar e fizemos isso.»