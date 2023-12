Com a vitória em Braga por 1-0, o Benfica completou o campeonato dos chamados grandes na primeira volta com um percurso 100 por cento vitorioso.

Antes do triunfo sobre o Sp. Braga, a equipa de Roger Schmidt havia triunfado sobre o FC Porto por 1-0 e o Sporting por 2-1, em jogos realizados no Estádio da Luz.

Neste século, só por uma vez os encarnados tinham alcançado, até este domingo, o pleno de vitórias com os três principais adversários numa volta. Em 2018/19, quando, com Bruno Lage ao leme, arrancaram triunfos em Alvalade (4-2), Dragão (2-1) e Braga (4-1) e no final conquistaram um campeonato no qual chegaram a ter, à 16.ª jornada, sete pontos de desvantagem para o FC Porto de Sérgio Conceição. Essas vitórias foram, no entanto, na segunda volta da Liga.

Para se encontrar triunfos contra FC Porto, Sporting e Sp. Braga numa primeira volta é preciso recuar até à década de 60. Mais concretamente a 1964/65, quando os minhotos estavam longe de estar entre as forças maiores do futebol português e cumpriam apenas a quarta época no principal escalão.

Nessa época, o Benfica de Eusébio, Coluna, Simões, José Augusto, Torres, entre outros, venceu, sempre em casa, o Sporting por 3-0 e, depois, o Sp. Braga por 7-0 e o FC Porto por 4-0. As águias viriam a sagrar-se campeãs nacionais.

Em 90 edições do campeonato nacional, Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga coincidiram em 68. Ao todo, os encarnados derrotaram leões, dragões e arsenalistas na primeira volta em cinco delas: 1947/49, 1949/50, 1960/61, 1964/65 e 2023/24.

Recorde-se que, após a vitória dramática sobre o Sporting na Luz por 2-1, o Benfica pôs também termo a um longo período sem derrotar os dois maiores rivais na primeira volta do mesmo campeonato: desde 1983/84 que tal não acontecia.