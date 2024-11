Retirado da seleção argentina, Di María aproveita as pausas para seleções para desfrutar dos dias com a família, de forma mais descontraída. Em entrevista ao programa «Clank!», do jornalista argentino Juan Pablo Varsky, o avançado do Benfica comentou a decisão de encerrar o ciclo pela Argentina.

«Quando terminou o Mundial [2022], parecia ser o momento indicado, mas não o sentia. Se estava tudo a correr bem, o melhor era continuar. Depois de conquistar [o Mundial], a vontade era de continuar um pouco mais, e não faltava muito para a Copa América. Sentia-me capaz de render e de ajudar os mais novos.»

«Pouco a pouco, percebi que a Copa América seria o momento indicado, independentemente do desfecho. Não tinha mais para dar. Depois do Mundial sentia-me a 70 por cento», argumentou.

Questionado sobre o fim da carreira, o avançado fintou o destino.

«Ainda não penso numa data para me retirar. Estou a desfrutar muito mais depois de tudo o que ganhámos na seleção, é como se tivesse tirado um peso de cima. Estes últimos anos foram de alegria».

«Estou a tirar o curso de treinador, mas um pouco por acaso. A partir dos 30 anos comecei a ver o futebol de maneira diferente. Mas, mais adiante veremos. Exige mais tempo além dos treinos, é preciso ver vídeos e reunir com os adjuntos. Quando me retirar também vou querer desfrutar dos dias em família», comentou.

Uma semana depois do triunfo sobre o FC Porto (4-1), o astro argentino recordou o primeiro golo assinado diante dos dragões. Depois da combinação entre Aktürkoglu e Aursnes, da esquerda para o meio, o norueguês encontrou Di María isolado, mais rápido do que Francisco Moura.

«Estou sempre a tentar perceber como pode prosseguir a jogada, para poder acelerar ou receber a bola. São momentos do jogo, às vezes são segundos.»

«Assim que recuperámos a bola, pelo Kerem [Aktürkoglu], corri para a frente, sabendo que o lateral [Francisco Moura] estava atrás. Portanto, sabia que tinha espaço aberto. Se a bola chegasse ao Fredrik [Aursnes], sabia que receberia o passe. Já tinha imaginado a jogada. Felizmente, aconteceu como pensei», rematou.

Ao cabo de 14 jogos na época, entre Champions, Liga e Taça da Liga, Di María assinou cinco golos e duas assistências.