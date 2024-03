Rafaela Pimenta, uma das mais conceituadas empresárias do mundo do futebol, representante do benfiquista Andreas Schjelderup, mas também de Erling Haaland e de Paul Pogba, não tem qualquer dúvida sobre a aposta do Benfica no jovem norueguês que, esta época, foi emprestado ao Nordsjaelland.

Schjelderup foi contratado ao Nordsjaelland, em 2022/23, por 9 milhões de euros, mas fez apenas três jogos pela equipa principal do Benfica, incluindo um minuto na Liga dos Campeões, antes de ser cedido ao clube de origem por empréstimo.

«O Andreas viu-se numa situação não aguardada por ninguém. É óbvio que quando o Benfica faz um investimento daquela importância dá o tom. Um investimento que demonstrou o quanto eles consideram e apostam neste jogador», começa por enunciar a empresária portuguesa, convidada do podcast Final Cut que vai estar disponível, na íntegra, a partir das 21h30 desta segunda-feira.

A verdade é que o jovem avançado de 19 anos não conseguiu espaço no plantel de Roger Schmidt. «O que aconteceu no passado é que o Benfica se viu com muitos jogadores de regresso de empréstimos ou de lesão. Para quem ainda está naquela fase da carreira seria muito difícil encontrar o espaço necessário», explicou.

Apear e tudo, Rafaela Pimenta garante que o Benfica continua muito interessado na evolução de Schjelderup. «As conversas com o Benfica são muito positivas, «Não tenho a menor dúvida de que eles acreditam no jogador. O passo que o Andreas deu, foi um passo muito inteligente», destacou ainda.

No mesmo podcast, Rafaela Pimenta, que começou a carreira ao lado do falecido Mino Raiola e também já foi representante de Zlatan Ibrahimovic, fala também da sua relação com outros empresários, dirigentes e jogadores.