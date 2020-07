O facto de o Corinthians ter devolvido Yony González ao Benfica em nada interfere com a transferência de Pedrinho para a Luz, garantiu o empresário do internacional sub-23 brasileiro.



No entanto, o Timão apenas irá receber a primeira prestação da venda do jogador aos encarnados em agosto, de acordo com Will Dantas.



«A negociação do Benfica pelo Pedrinho nunca teve nada a ver com do Yony. É uma coisa à parte. Foi discutido no início da negociação, mas eu não aceitei de bate-pronto. O valor do Pedrinho era de 25 milhões de euros. Para bater o martelo e fechar o negócio, foram 20 milhões de euros em cinco parcelas de 4 milhões», referiu, citado pelo Globo Esporte.



Lembre-se que o emblema brasileiro sustenta-se numa cláusula de utilização do colombiano para não ter exercido a opção de compra-



Pedrinho vai apresentar-se no Benfica após a conclusão da época desportiva 19/20 em Portugal, conforme já referiu o seu representante.