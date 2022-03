Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois do empate consentido, em casa, diante do Vizela (1-1), na abertura da 26.ª jornada da Liga:

- A justiça do resultado está no próprio resultado, o Vizela marcou um golo, nós marcámos outro, mas criámos oportunidades mais que suficientes para sair deste jogo com outro resultado. No início sofremos uma expulsão e os dez jogadores tiveram de jogar por onze. A equipa nunca abdicou do jogo. O público contribuiu para galvanizar a equipa.

- Tivemos o momento em que sofremos o golo. A equipa soube reagir e chegar às zonas de finalização. Estamos frustrados com o resultado, mas temos de valorizar a equipa e os jogadores.

- Dou os parabéns ao Vizela pelo que fizeram no jogo. Normalmente não falo de arbitragens. Não é fácil perceber porque é que aos 72 minutos não é assinalada grande penalidade [por alegada mão de um jogador do Vizela]. Ainda assim, a jogar com menos um , a nossa equipa criou oportunidades suficientes paras sair daqui com outro resultado. O Vizela também teve uma ou outra situação, mas o facto do guarda-redes do Vizela ter sido considerado o melhor em campo diz bem do que foi o jogo. Satisfeito com a resposta da equipa, agora temos de recuperara estes jogadores, porque terça-feira temos outros jogo importante [Ajax].

[Oito minutos de compensação]

- O tempo adicional mínimo, por mim, até pode ter 20 minutos. Cada treinador adota as estratégias que entende. Não é nenhuma crítica ao Vizela, atenção. É natural que em alguns momentos seja criadas estratégias para cortar o ritmo do jogo. Hoje deu oito minutos, na minha opinião poderia ser um pouquinho mais. Cabe ao árbitro perceber o tempo que tem de dar.

[Sporting e FC Porto podem distanciar-se na luta pela Champions]

- O Sporting e o FC Porto ainda vão ter de jogar, naturalmente o facto de termos perdido dois pontos pode aumentar a desvantagem para o segundo lugar. Depois do jogo com o Ajax temos o Estoril-Praia. O nosso resultado está fechado, agora é esperar.

[Minutos finais, expulsões no banco]

- Não nos estamos a desculpar com nada. Sabemos quais são os nossos objetivos e o campeonato que estamos a fazer. Ao minuto 72, aquela grande penalidade é tão óbvia que é difícil justificar, com o VAR, como é que não é assinalada. Não sei porque é que está a acontecer, mas é um facto que está a acontecer. Podíamos não converter a grande penalidade, mas o facto é que era. Tinha de ser assinalada. A expulsão de Taarabt é correta. Tivemos de correr mais por ter menos um jogador. Tivemos situações para sair daqui com outro resultado. Sofremos o golo e reagimos. Relativamente a estas questões da arbitragem deveria ter-se decidido de outra forma e não foi.