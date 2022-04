Nélson Veríssimo não descarta a presença de Rafa Silva no dérbi com o Sporting, mas assume desde já que vai ser muito difícil contar com o avançado este domingo.

«A situação não está fácil, temos vindo a fazer tudo para o recuperar para amanhã. Na minha perspetiva ainda não é um dado fechado que ele possa não estar. Vai ser difícil para o Rafa», começou por destacar o treinador do Benfica em conferência de imprensa.

Uma recuperação que o treinador assume como difícil, mas também diz que tem alternativas.

«Tal como disse na antevisão do jogo com o Liverpool, o Rafa é um jogador importante, com características únicas, mas nós temos outros jogadores no plantel que nos dão garantias mais do que suficientes para dar uma boa resposta no jogo de amanhã», acrescentou ainda.

O dérbi entre Benfica e Sporting está agendado para este domingo às 20h30, com arbitragem de Fábio Veríssimo.