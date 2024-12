O Benfica visita, esta quinta-feira, a Choupana para finalizar o jogo da oitava jornada da Liga que foi interrompido devido ao nevoeiro. Em véspera da comitiva encarnada viajar para a Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou para a possibilidade de se formar nevoeiro na zona onde está localizado o estádio do Nacional.



Ainda assim, Bruno Lage admitiu que o plantel das águias só pensa em disputar a partida em atraso.



«Só pensamos na realização do jogo. Não colocámos outra hipótese em cima da mesa. Queremos jogar. Há um regulamento para estas situações, uma vez que é a segunda vez que se repete. Pela informação que tivemos não aconteceu nada de especial nos últimos dois meses na Choupana e hoje temos uma situação idêntica há que tínhamos há dois meses. Acho que o regulamento diz que o jogo tem de se realizar no dia seguinte se for novamente adiado, mas não colocámos essa hipótese. Temos muita vontade e ambição em disputar o próximo jogo o mais rápido possível», referiu, na antevisão ao encontro.



O treinador do Benfica realçou a evolução da equipa do Nacional nos últimos dois meses e alertou para «um jogo difícil».



«Com a equipa a jogar uma vez por semana, houve tempo para treinar e consolidar processos. O facto de o Nacional ter vencido o anterior trouxe uma energia muito positiva à equipa. À partida, os onzes estão definidos e olhámos muito para os primeiros três ou quatro minutos de jogo e para o que o Nacional fez nos últimos tempos. É importante referir que é uma equipa que normalmente joga em 4x4x2, com boa dinâmica quer nas saídas longas, quer nas saídas curtas e com dinâmicas diferentes nos corredores laterais. Vai ser um jogo difícil, é sempre difícil jogar na Choupna. Queremos muito jogar e estamos preparados», disse.

O Nacional-Benfica, da oitava ronda da Liga, é reatado esta quinta-feira, às 17h00.