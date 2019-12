Bruno Lage voltou a elogiar publicamente Pizzi, após a vitória do Benfica frente ao Sporting de Braga (2-1), nos oitavos de final da Taça de Portugal. O médio português marcou po 19.º golo pelos encarnados em 25 jogos realizados na presente temporada, chegando aos 34 desde o início da época 2018/19.

De acordo com os dados recolhidos pela SofaScore para o Maisfutebol, com base nas estatísticas da Opta, Pizzi destaca-se não só pelos golos marcados mas igualmente pelas ações decisivas no processo ofensivo.

Aliás, o jogador do Benfica é o médio dos principais campeonatos europeus que mais coloca a bola na área contrária, seja através de lances individuais, de passes ou de cruzamentos. Os dados são relativos às épocas 2018/19 e 2019/20.