A Noruega venceu a vizinha Finlândia por 1-0, num jogo particular realizado no Estádio

Ullevaal, em Olso, com o golo solitário a resultar de uma grande penalidade «arrancada» pelo benfiquista Andreas Schjelderup e convertida por Erling Haaland.

O lance capital do jogo ficou registado aos 17 minutos quando Schjelderup, à entrada da área finlandesa, foi derrubado em falta por Topi Keskinen. Na conversão do castigo máximo, Haaland, com o pé esquerdo, atirou para um lado e o guarda-redes finlandês voou para o outro.

O goleador do Manchester City acabou por não voltar para a segunda parte, enquanto Schjelderup também foi substituído, aos 63 minutos, por Aron Donnum.

A Noruega volta a jogar na próxima terça-feira, dia em que recebe a Moldova, em jogo do Grupo I da fase de qualificação europeia para o Mundial 2026. Num grupo que conta ainda com Itália, Israel e Estónia, os noruegueses lideram com quatro vitórias em outros tantos jogos.