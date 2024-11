Na antevisão à visita ao Arouca, agendada para este domingo (18h), o bom momento que o Benfica vive esteve em destaque na conferência de imprensa de Bruno Lage. Questionado sobre a reviravolta no último jogo frente ao Mónaco, o treinador das águias preferiu fazer um balanço dos «últimos três meses», desde que tomou as rédeas do Benfica.

«São três meses de muito trabalho, nos últimos três meses tivemos 58 treinos, desses 58 tivemos 23 com o plantel completo e desses 23, quer treinos a seguir ao jogo, quer antes do jogo para treinar aquilo que são as nossas dinâmicas tivemos nove treinos para treinar as nossas dinâmicas. São nove treinos em três meses. Por isso, não é só olhar para o que fizemos de bom que aconteceu no Mónaco mas também olhar para o bom que temos vindo a fazer nos últimos três meses. Dá-nos a responsabilidade para continuarmos e prolongarmos este nosso bom momento», atirou.

Beste está recuperado na equipa do Benfica que joga em Arouca, este domingo às 18h, numa partida a contar para a 12.ª jornada do campeonato, e que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.