No dia 25 de outubro de 2003 tudo mudou no Benfica. Para adeptos e jogadores, sobretudo os que estavam no clube naquela altura, na qual «andavam constantemente com a casa às costa» até à inauguração do novo Estádio da Luz.



«Vivemos alguns momentos difíceis na altura, porque nos equipávamos nas instalações do clube, depois íamos de autocarro para treinar no Estádio Nacional, ou no do Real Sport Clube ou no Estádio Universitário. Depois, quando tivemos a oportunidade de começar a utilizar o Estádio da Luz a 100 por cento foi uma maravilha», disse Nuno Gomes, autor do primeiro golo no novo estádio, em conversa com Ricardo Rocha nas redes sociais das águias.



De resto, o ex-internacional português bisou mesmo na vitória frente aos uruguaios do Nacional de Montevideu, no jogo inaugural.



«Vinha de lesão, estava a recuperar a forma, e esse jogo foi muito especial. Fiquei muito feliz por ter sido o primeiro a marcar», acrescentou.



A passagem do antigo estádio para o novo foi marcante para todos desde adeptos a jogadores. Ricardo Rocha revelou o que mais o marcou nessa partida. «Havia pessoas a chorar nas bancadas. Foi algo muito forte que tivemos a oportunidade de viver. Foi um momento de viragem no clube», frisou o antigo jogador do Benfica.



Na baliza, nesse jogo, há 17 anos, estava José Moreira, que parecia mais focado no que se passava fora de campo do que dentro das quatros linhas. «As pessoas corriam para os novos lugares e nós parecíamos crianças a desfrutar daquilo tudo. Vimos aquela relva a crescer, passámos por momentos menos bons até à inauguração, a treinar noutros campos, e quando chegámos ao dia da estreia, sentimos que merecíamos ter todas aquelas condições», lembrou o guarda-redes que confessou «não se lembrar» do golo nessa noite.