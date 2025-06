Rui Costa, presidente do Benfica, marcou presença num evento com os parceiros «corporate» do clube, em que teve a oportunidade de falar sobre a época, com apenas um título (Taça da Liga), e assumir o «sorriso amarelo».

«Gostaríamos todos de estar aqui hoje com um sorriso diferente. Não tenho a menor dúvida, a começar por mim. Este ano não o conseguimos fazer [ganhar a Liga] mas é com o vosso apoio e tem sido com o vosso apoio que o clube tem crescido», começou por referir.

Numa altura em que a continuação na presidência do Benfica é cada vez mais incerta, Rui Costa agradeceu aos parceiros e assumiu que o clube terá de continuar a crescer, seja com que líder for.

«O Benfica vai continuar a crescer, esteja aqui quem estiver. Espero que o Benfica possa continuar a contar com o apoio essencial de todos vocês. São 694 parceiros na área «corporate» que o Benfica tem ao dia de hoje. Acredito que mais nenhum clube do mundo tenha este apoio e esta credibilidade», frisou.

Para fechar, o dirigente anteviu o Mundial de Clubes, admitindo o desejo de reforçar a «grandeza» do clube na competição. «Que domingo a equipa siga para o Mundial [de Clubes] e que consiga engradecer mais uma vez o nome do nosso clube», concluiu.