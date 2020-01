Bruno Lage desvalorizou o ambiente tenso entre as claques e a direção do Sporting e está convencido que vai encontrar um «grande ambiente» no jogo desta sexta-feira em Alvalade. O treinador defende que o dérbi deve ser vivido de forma apaixonada durante os noventa minutos e, nesse sentido, deu como exemplo a relação entre Bruno Fernandes e Pizzi.

«Em Inglaterra não há claques e têm um ambiente fantástico. Mais importante é cada adepto possa apoiar a sua equipa sem problemas. O que mais espero é que não haja problemas quer antes, quer durante, quer após o jogo», começou por comentar.

«O melhor exemplo que podemos ter é olhar para a relação entre o Bruno [Fernandes] e o Pizzi, acho que são grandes amigos, mas têm uma relação em que dentro do campo se tiverem que meter o pé para ganhar a bola metem, se tiverem, entre dentes, chamar nomes um ao outro, chamam. E depois acabam o jogo a colocar piropos um ao outro no Instagram. Acho que é assim que se deve viver o futebol. Viver e forma apaixonada durante noventa minutos, terminando cada um vai para sua casa e olha para o jogo seguinte», acrescentou.