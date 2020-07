O defesa argentino Cristián Lema terminou esta terça-feira o contrato de empréstimo do Benfica ao Newell's Old Boys.

Contratado na época passada pelo clube português, Lema cumpriu apenas dois jogos oficiais pelas águias, tendo sido cedido na segunda metade da temporada aos uruguaios do Peñarol, rumando depois, em julho de 2019, aos argentinos do Newell's Old Boys.

O desempenhos do central de 30 anos foram convincentes, ao ponto de os dirigentes do emblema alviceleste quererem a permanência dele. «O nosso objetivo é ficar com o Lema. Há boas expectativas, mas também depende do Benfica. Estamos sempre otimistas», referiu Cristian D'Amico, vice-presidente do Newell's, em declarações à TNT Sports.

Lema fez 22 jogos e cinco golos pelo clube argentino. Tem contrato com o Benfica até 2023.