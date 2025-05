Bruno Lage voltou a falar esta sexta-feira sobre Bruma e o menor rendimento do jogador que veio proveniente do Sp. Braga no último mercado de inverno. O técnico das águias lembrou que o jogador de 30 anos pode não estar muito presente nos jogos, mas tem sido importantíssimo na «competitividade interna», especialmente para Aktürkoglu.

«O Aktürkoglu também está num grande momento. Mas deixa-me falar sobre o Bruma e englobar aqui o que foi o mercado de janeiro. O mercado de janeiro foi muito importante para nós e permitiu-nos estar na posição em que estamos. E o Bruma, em particular, fez isso, teve uma entrada muito forte no plantel, na equipa. Já foi decisivo, quer nos golos, quer até mesmo em assistências. Trouxe aquilo que nós queremos, que é maior competitividade interna», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Estoril.

«Se calhar há dois meses atrás olhávamos para o rendimento, e olhando para aquilo que está escrito, para o rendimento do Aktürkoglu, não tinha sido o mesmo Aktürkoglu do início da época. Neste momento, essa competitividade interna que eu falo desde a primeira hora, que é aquilo que eu gosto, ter vários jogadores, porque esta competitividade é muito importante para a equipa. Por isso, com o jogador não se passa nada, o jogador está a trabalhar muito bem para, a cada momento que for chamado, poder contribuir para ajudar a equipa a atingir os objetivos», concluiu.

Bruma reforçou o Benfica no último dia do mercado de transferências de inverno e conta com 10 jogos realizados, apesar de ter cumprido apenas 68 minutos nas últimas seis partidas. Marcou apenas um golo e fez duas assistências.