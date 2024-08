Sven-Göran Eriksson faleceu esta segunda-feira, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro.



Depois de uma reação no site oficial, o Benfica fez questão de partilhar um vídeo com várias imagens do técnico que passou pela Luz entre 1982-1984 e 1989-1992. No vídeo é possível ver imagens do sueco nos primeiros tempos no clube até à última visita ao estádio, a 11 de abril deste ano, onde esteve reunido com antigos futebolistas.



«Até sempre, Sven-Göran Eriksson», escreveu o Benfica.



Veja o vídeo: