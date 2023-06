No dia seguinte ao jogo da Grécia contra França, Odysseas Vlachodimos casou-se com a Elena, companheira de há muitos anos e com a qual já tem dois filhos.



O matrimónio realizou-se na Grécia e entre os convidados estavam Haris Seferovic, Petar Musa, Mihailo Ristic e o emprésario do guardião, Ulisses Santos. Os jogadores do Benfica e o representante do internacional helénico partilharam algumas fotografias da cerimónia nas redes sociais.



Vlachodimos vai gozar de um período de férias e deve apresentar-se na pré-temporada do Benfica em meados de julho.