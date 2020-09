Agora é oficial. O Maisfutebol já tinha dado conta do interesse do Al-Ahli na contratação de Ljubomir Fejsa, agora o clube saudita deu as «boas-vindas» ao internacional sérvio, confirmando acordo total com o Benfica e com o médio de 32 anos que tinha mais um ano de contrato com o clube português.

Sem revelar pormenores sobre o acordo, o Al-Ahli apresentou Fejsa como um «guerreiro Vinking», ao som da popular série da Netflix e com imagens do jogador sérvio a jogar pelo Benfica.

Fejsa, que na época passada já esteve cedido ao Alavés, sai agora a título definitivo, depois de sete temporadas no Benfica. Chegou em 2013, contratado ao Olympiakos, com a aura de «amuleto» depois de ter sido campeão por nove temporadas consecutivas no Partizan, Olympiakos e Benfica.

Foi cinco vezes campeão de Portugal, conquistou ainda duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças.