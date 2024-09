Agora é oficial. O Al Hilal confirmou esta segunda-feira, através das suas plataformas nas redes sociais, a contratação de Marcos Leonardo ao Benfica, com a publicação de um vídeo nas redes sociais. Quase em simultâneo, o clube da Luz também confirmou a saída do brasileiro para o clube saudita comandado por Jorge Jesus, num comunicado enviado à CMVM.

O Al Hilal foi o primeiro a confirmar a transferência, com um vídeo em que o avançado aparece já equipado com as cores do clubes e a mostrar o seu festejo habitual, com pistolas.

Poucos minutos depois, foi a vez do Benfica despedir-se de Marcos Leonardo, anunciando que o ciclo do avançado brasileiro chegou ao fim, depois de 24 jogos e oito golos marcados.

O clube da Luz enviou ainda um comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a dar conta dos números da transferência, num montante total de 40 milhões de euros, ficando o clube saudita encarregue dos custos do mecanismo de solidariedade.

O Benfica informa ainda que «os encargos com serviços de intermediação correspondem a 10 por cento do valor de alienação dos direitos do jogador e o Santos FC terá direito a

receber uma mais-valia de 10 por cento sobre a transferência do referido jogador, calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e os serviços de intermediação».

O comunicado na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Al Hilal para a alienação da totalidade

dos direitos do jogador Marcos Leonardo, por um montante de € 40.000.000 (quarenta milhões de euros).

Mais se informa que o Al Hilal irá suportar os custos com o mecanismo de solidariedade, os encargos com serviços

de intermediação correspondem a 10% do valor de alienação dos direitos do jogador e o Santos FC terá direito a

receber uma mais-valia de 10% sobre a transferência do referido jogador, calculada após deduzir o valor de

aquisição dos direitos do jogador e os serviços de intermediação.»