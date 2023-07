O América Mineiro anunciou esta terça-feira, através de um comunicado, que vai ceder o defesa Gustavo Marques ao Benfica, num empréstimo com duração até junho de 2024.

O central de 21 anos deu nas vistas na época passada na II Liga, ao serviço do Torreense [30 jogos e três golos marcados], também por empréstimo do clube brasileiro, e atraiu a atenção do Benfica que procurava reforçar o eixo defensivo da equipa B.

O Benfica também já confirmou o empréstimo do jovem central, por duas temporadas, acrescentando que fica com opção de compra no final do período de empréstimo.