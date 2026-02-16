O Benfica anunciou a renovação de contrato com Anísio Cabral, que passa a ficar ligado aos encarnados até 2031.

Um dia depois de atingir a maioridade, o promissor avançado prolongou de imediato o seu vínculo ao clube, com o primeiro contrato de longa duração, válido para as próximas cinco temporadas.

Um ano determinante na curta carreira de Anísio Cabral, já com a estreia na Liga onde, apesar de somar apenas 19 minutos em campo, já marcou dois golos.

Marcou logo na estreia, na goleada ao Estrela da Amadora (4-0), e voltou a marcar ao Alverca (2-1), neste caso, o golo da vitória, com uma cabeçada decisiva ao minuto 85.

Entretanto, também estreou-se pela equipa B do Benfica, no passado fim de semana, no triunfo frente ao Felgueiras (4-2).

Além da participação nas ligas profissionais, o jovem avançado soma ainda 10 jogos na equipa de juniores (4 golos), três na Youth League e outros três na Liga Revelação.