OFICIAL: Benfica anuncia saída de Jurásek por 3 milhões de euros
Besiktas também confirmou desvinculação do lateral checo que está de regresso ao Slavia de Praga
O Benfica anunciou esta segunda-feira a saída, a título definitivo, de David Jurásek para o Slavia de Praga, praticamente ao mesmo tempo que o Besiktas também confirmava o final do período de empréstimo do lateral checo.
Em informação enviada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica revela que o acordo com o Slavia de Praga foi fixado nos 3 milhões euros que podem vir a ser 4, mas o clube também poupa, desde logo, mais de 4 milhões de euros em salários que teria de pagar ao jogador até ao final do contrato.
«A Sport Lisboa e Benfica SAD informa que chegou a acordo com o Slavia Praga para a alienação da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de € 3.000.000. Adicionalmente, a Benfica SAD terá direito ao primeiro € 1.000.000 gerado por futuras cedências do referido jogador e receberá 50 por cento do valor remanescente dessas futuras cedências», lê-se no comunicado.
Na informação enviada à CMVM, o Benfica também informa que o Slavia abdicou do direito que tinha de receber 10 por cento do valor de uma futura cedência, além de não ter direito a reter o mecanismo de solidariedade nesta operação que não terá qualquer encargo de com serviços de intermediação para o Benfica.
Números inferiores ao que o Benfica pagou ao Slavia, no verão de 2023 (cerca de 14 milhões de euros), mas o clube da Luz acredita que o internacional checo pode ainda valorizar-se no próximo Campeonato do Mundo e, desta forma, atenuar o «prejuízo» numa futura transferência.
Contratado pelo Benfica ao Slavia de Praga no arranque de temporada de 2023/24, o internacional checo fez apenas doze jogos de águia ao peito, com destaque para a conquista da Supertaça de 2023, mas, logo em janeiro de 2024, foi emprestado aos alemães do Hoffenheim onde terminou a época e renovou para 2024/25.
Já esta época, de volta ao Benfica, voltou a ser cedido, no arranque da temporada, aos turcos do Besiktas, onde somou 17 jogos, acabando por ser dispensado agora, na reabertura de mercado.
«Anunciamos a saída do jogador de futebol profissional David Jurásek, que se juntou à nossa equipe principal no início da temporada 2025-26. Agradecemos a David Jurásek por suas contribuições ao nosso clube e informamos respeitosamente o público sobre esta decisão», destaca o clube turco.
Jurásek regressa, assim, à casa de partida, como anunciou agora o Benfica. «O clube deseja as maiores felicidades ao atleta para esta nova fase da sua carreira», escreve também o clube português.
