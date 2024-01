O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a saída de David Jurásek para o Hoffenheim, confirmando a informação adiantada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Em comunicado, os encarnados informam que chegaram a acordo com o clube germânico para o empréstimo do lateral-esquerdo. O oitavo classificado da Bundesliga fica ainda com opção de contratar o internacional checo em definitivo no final da temporada.



Jurásek, recorde-se, foi contratado por 14 milhões de euros da Slavia Praga no verão, mas acabou por não se afirmar nas opções de Roger Schmidt: o checo de 23 anos realizou apenas 12 jogos, dos quais três como titular.



Em comunicado à CMVM, o Benfica informou que a opção de compra está fixada nos 11 milhões de euros, sendo que o negócio pode ascender aos 12 milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos.





