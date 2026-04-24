OFICIAL: Benfica renova com o lateral José Neto
Campeão do mundo em sub-17 assina contrato até 2031
O Benfica anunciou a renovação de contrato com José Neto, um dos campeões do mundo de sub-17 que Mourinho estreou no plantel principal.
O lateral-esquerdo, que cumpriu 18 anos no domingo, assinou um novo contrato válido até 2031. O anterior vigorava até 2027.
Neto já participou em três jogos na equipa principal, um deles como titular frente ao AVS, mais 26 ao serviço da equipa B e da equipa sub-19.
José Neto, natural de Aljustrel, está no Benfica desde 2017/18. É mais uma renovação conseguida pelo Benfica após Daniel Banjaqui e Anísio Cabral.
✍️ José Neto continua de águia ao peito! 🦅 pic.twitter.com/fIyJNZI77a— SL Benfica (@SLBenfica) April 24, 2026
