O Benfica anunciou a renovação de contrato com José Neto, um dos campeões do mundo de sub-17 que Mourinho estreou no plantel principal.

O lateral-esquerdo, que cumpriu 18 anos no domingo, assinou um novo contrato válido até 2031. O anterior vigorava até 2027. 

Neto já participou em três jogos na equipa principal, um deles como titular frente ao AVS, mais 26 ao serviço da equipa B e da equipa sub-19. 

José Neto, natural de Aljustrel, está no Benfica desde 2017/18. É mais uma renovação conseguida pelo Benfica após Daniel Banjaqui e Anísio Cabral.

