João Capucho, jovem lateral de 19 anos, renovou esta terça-feira contrato com o Benfica, prolongando o vínculo ao clube que já representa há 13 anos.

«Para mim é um motivo de orgulho, de alegria e de agradecimento ao clube pela confiança depositada em mim. Agora é defender as cores do emblema e dar o meu máximo. É o meu clube de coração, sempre foi um sonho para mim jogar aqui, ainda para mais este tempo todo. Espero poder continuar o máximo de tempo possível aqui. Cheguei, era uma criança, agora já sou um homenzinho, com 19 anos. Cresci em todos os aspetos, profissionais e pessoais, e só tenho a agradecer ao clube», destacou o defesa em declarações à BTV.

O clube encarnado não revelou a duração do novo contrato de João Capucho, que soma três golos pela equipa de sub-23.