Adrian Bajrami renovou contrato com o Benfica, informou o clube esta quarta-feira.



O defesa-central, de 22 anos, prolongou a ligação às águias até 2029, segundo pode ler-se na nota divulgada no site oficial.



O internacional albanês chegou à Luz em 2018 e entre sub-19, sub-23 e equipa B do Benfica, disputou quase 150 jogos. No entanto, Bajrami ainda não se estreou pela formação principal embora já tenha estado no banco algumas vezes.



Esta foi a terceira renovação anunciada pelo Benfica em três dias depois de Tomás Araújo e Alex Bah.