O Benfica anunciou este sábado que Gilson Benchimol vai continuar a representar as cores do clube depois de ter ficado definido um acordo com o Estoril quanto à renovação do empréstimo do avançado até ao final da época 2023/24.

O internacional cabo-verdiano de 21 anos chegou ao Benfica em janeiro de 2023, por empréstimo do Estoril, e marcou três golos em 16 jogos na II Liga, ao serviço da equipa B onde vai voltar a jogar na nova temporada.

Antes de reforçar o Estoril, Benchimol jogou no Damaiense, no SC Linda-a-Velha e no Real Massamá.