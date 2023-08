O Benfica confirmou o empréstimo de Meité ao PAOK, da Grécia, como já adiantado pelo Maisfutebol.

Através de um comunicado no site oficial, o Benfica informou que «chegou a acordo com o PAOK, da Grécia, para a cedência temporária, por uma época, do futebolista Meïte».

«Contratado em julho de 2021, o médio participou em 27 jogos pelo Benfica na temporada 2021/22. Na época seguinte (2022/23) Meïte representou a Cremonese, de Itália, na qualidade de emprestado, e totalizou 35 presenças», pode ler-se

Já o PAOK acrescentou que Meité chega a Salónica por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O clube grego não revela o valor da opção de compra.