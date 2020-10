João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, exerceu esta quarta-feira de manhã o direito de voto nas eleições dos encarnados, exigindo que seja feita uma contagem dos votos físicos depositados nas urnas e deixou um apelo a que seja respeitada a «tradição democrática» do clube.



«Relativamente ao voto físico, espero que o presidente da MAG tenha em conta que é muito importante que o voto físico seja também contado. As urnas têm de ser abertas, o voto físico tem de ser contado e os meus delegados não sairão de junto das urnas até que o voto físico seja contado. Esta tem de ser uma eleição democrática e em que se sigam os valores e a tradição democrática do Benfica», referiu, em declarações aos jornalistas.



Noronha Lopes acrescentou ainda que «em circunstâncias normais», o Benfica terá um presidente, não excluindo a possibilidade de contestar os resultados, caso a sua candidatura identifique alguma irregularidade.



Segundo a TVI, o presidente da MAG das águias vai recusar a contagem física dos votos. Está previsto que Virgílio Duque Vieira faça uma pequena declaração aos jornalistas após Luís Filipe Vieira e Rui Gomes da Silva, os outros candidatos, exercem o seu direito de voto.