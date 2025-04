João Veloso, Hugo Félix e André Gomes tiveram nesta quarta-feira, diante do Tirsense, o batismo pela equipa principal do Benfica.

Os três jogadores da formação das águias foram lançados na segunda parte do jogo da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal e elevaram para nove o número de jogadores lançados por Bruno Lage na equipa principal desde o regresso ao Benfica em setembro passado.

Recorde-se que no jogo da 1.ª mão, realizado em Barcelos, o treinador das águias havia lançado no defesa norte-americano Joshua Wynder, o que significa que quase metade dos jovens lançados por Lage foram promovidos nos duelos frente à equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional.

De fora da lista que pode consultar na GALERIA ASSOCIADA está João Rego. O médio de 19 anos estreou-se pela equipa principal das águias já nesta temporada, mas no empate a um golo com o Moreirense no final de agosto, naquele que foi o último jogo de Roger Schmidt no Benfica.