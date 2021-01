Jorge Jesus fez votos para que 2021 seja melhor do que 2020, nomeadamente no que diz respeito às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

«Um ano que todos nós desejamos melhor para 2021, recuperar a nossa liberdade intelectual e física, que tem a ver com a pandemia. Isso será o melhor bem para 2021, queremos que isso saia das nossas vidas, porque condiciona a vida familiar, até financeiro. Tudo o que é a vida normal no cidadão. Isso é o que todos queremos», destacou na primeira conferência de imprensa do novo ano.

O treinador comentou ainda uma alegada conversa, por telefone, com Sérgio Conceição, mencionado numa entrevista ao jornal Record. «O Sérgio Conceição não falou comigo depois do jogo da Supertaça. Falámos no dia de Natal, desejamos um bom Natal um ao outro. Não falámos sobre o futebol», comentou ainda.