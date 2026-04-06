Nico Otamendi, capitão do Benfica, falou à flash da Sport tv após o empate em Rio Maior, ante o Casa Pia (1-1).

«A culpa é toda nossa, temos de ser contundentes no que fazemos. Estamos a defender o resultado e a disputar o campeonato e concedemos uma bola fácil para o adversário marcar. Falta entender que num clube como o Benfica não podemos conceder estas oportunidades. Jogámos em casa, temos de ter mentalidade de equipa grande. Estávamos obrigados a ganhar e a culpa é nossa.»

«Os adeptos têm toda a razão para protestarem, porque o Benfica merece jogadores com personalidade e coragem para ganhar em todos os campos. A ganhar 1-0, não podíamos perder a contundência. Acabámos por dificultar as contas do campeonato.»

«Próxima época? Hoje falo do momento, estou chateado com o resultado.»