Ángel Di María manifestou-se «feliz» por ter voltado a jogar pelo Benfica, na sexta-feira à noite, em Barcelos, depois de recuperado de lesão, e o compatriota Nico Otamendi reagiu de imediato, saudando também o regresso do companheiro.

O avançado recorreu às redes sociais, logo após a vitória do Benfica sobre o Gil Vicente (3-0). «Feliz por mais uma vitória. Voltar a jogar era o que mais queria e poder fazer-lo com uma vitória e um golo é bonito. Obrigado benfiquistas pelo carinho», escreveu Di María na conta pessoal do Instagram.

Otamendi foi um dos primeiros a reagir. «A redonda está feliz amigo, sentimos a tua falta», escreveu o central que foi titular frente ao Gil Vicente.