Otamendi dá a cara: «Cometi um erro, numa jogada de m****»
Defesa argentino pediu desculpa aos adeptos do Benfica e fez questão de falar na "flash" após o empate com o Santa Clara
Declarações do futebolista do Benfica, Nicolás Otamendi, à BTV, após o empate a um golo ante o Santa Clara, em jogo da quinta jornada da Liga. Logo após o jogo, Otamendi pediu desculpa aos adeptos pelo lance que originou o 1-1 final e fez questão de dar a cara na flash interview:
Jogo e erro no lance do 1-1:
«Jogo complicado, infelizmente assumo a responsabilidade pelo golo, a equipa estava tranquila e, numa jogada de me***, houve o empate. Tentámos dar tudo e cometi um erro e assumo, há que continuar.»
Pedido de desculpa aos adeptos após o jogo:
«Estou muito agradecido ao clube, à instituição e aos adeptos, mas deixa-me com raiva porque tínhamos o jogo controlado, não tínhamos cometido erros e infelizmente, com um erro meu, não conseguimos os três pontos.»
