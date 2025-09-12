Declarações do futebolista do Benfica, Nicolás Otamendi, à BTV, após o empate a um golo ante o Santa Clara, em jogo da quinta jornada da Liga. Logo após o jogo, Otamendi pediu desculpa aos adeptos pelo lance que originou o 1-1 final e fez questão de dar a cara na flash interview:

Jogo e erro no lance do 1-1:

«Jogo complicado, infelizmente assumo a responsabilidade pelo golo, a equipa estava tranquila e, numa jogada de me***, houve o empate. Tentámos dar tudo e cometi um erro e assumo, há que continuar.»

Pedido de desculpa aos adeptos após o jogo:

«Estou muito agradecido ao clube, à instituição e aos adeptos, mas deixa-me com raiva porque tínhamos o jogo controlado, não tínhamos cometido erros e infelizmente, com um erro meu, não conseguimos os três pontos.»