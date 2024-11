Ao contrário de Di María, Nico Otamendi não se retirou da Seleção argentina e continua a ser bastante utilizado por Scaloni, além de ser titular no Benfica. Se a gestão do extremo foi tema na conferência de Lage antes da visita a Arouca, o técnico fez questão de elogiar a disponibilidade do central e deu o exemplo do jogo com o Estrela da Amadora.



«O Nico tem sido um campeão. Aproveito até para reforçar a sua questão porque ele está nomeado para o melhor onze da FIFA e é um privilégio ter jogadores desse calibre no plantel. O Nico regressou da seleção com um pequeno toque e vinha com a ideia de recuperar bem para o Mónaco, mas quando percebeu que o Tomás não estava disponível para o jogo, deu dois passos em frente para jogar contra o Estrela», partilhou, em conversa com os jornalistas.



O treinador apontou o experiente defesa como um dos atletas que melhor recupera no plantel benfiquistas a par de Aursnes.



«É um bocadinho de tudo, mas fundamentalmente a mentalidade. Há outra coisa que ajuda na recuperação, que são os resultados. Os resultados positivos e exibições positivas ajudam. O Nico tem tido um bom rendimento. Dei hoje os parabéns aos jogadores porque a linha defensiva, os quatro, estiveram muito bem. É um trabalho que levamos muito a sério porque realmente tinha de ser em unidade, todos a correr em unidade, a correrem juntos, quer vertical como horizontalmente. São uma linha defensiva coesa como foi a nossa é que poderia travar os ataques verticais e a velocidade do Mónaco. Jogar de três em três dias ou de quatro em quatro há sempre o risco de lesão, por isso é que disse que temos de olhar para cada um deles, independentemente da idade, há jogadores que recuperam melhor do que outros. Dois bons exemplos, de dois jogadores que recuperam muito bem, são o Nico e o Fredrik», disse.