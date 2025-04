Nico Otamendi fechou a goleada do Benfica ao AVS (6-0), no passado domingo, com uma cabeçada no lance do sexto golo e, no final do jogo, recorreu às redes sociais para dar conta do seu entusiasmo e apontar para as contas do título.

«Grande jogo de todos. Importante vitória em casa. Continuamos a somar, depende apenas de nós», escreveu o capitão do Benfica na conta pessoal do Instagram.

Recordamos que, a três jornadas do fim do campeonato, o Benfica divide o primeiro lugar com o Sporting e recebe a equipa de Alvalade na penúltima jornada no Estádio da Luz.