Nicolás Otamendi deixou uma mensagem nas redes sociais, antes do jogo frente ao AVS, o primeiro com José Mourinho no comando da equipa encarnada.

Na noite de sexta-feira, o capitão do Benfica partilhou duas fotografias no Instagram acompanhadas pelas seguintes palavras: «Reinicia, volta a começar, volta a concentrar-te. Vêm dias melhores, mantém-te positivo».

Recorde-se que, na quarta-feira, Otamendi já tinha recorrido às redes sociais para deixar uma mensagem sobre o futuro da época encarnada.

Veja aqui a mensagem de Otamendi nas redes sociais: