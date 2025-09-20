Benfica
Otamendi: «Vêm dias melhores, mantém-te positivo...»
Capitão do Benfica deixa mensagem antes do jogo com AVS
Nicolás Otamendi deixou uma mensagem nas redes sociais, antes do jogo frente ao AVS, o primeiro com José Mourinho no comando da equipa encarnada.
Na noite de sexta-feira, o capitão do Benfica partilhou duas fotografias no Instagram acompanhadas pelas seguintes palavras: «Reinicia, volta a começar, volta a concentrar-te. Vêm dias melhores, mantém-te positivo».
Recorde-se que, na quarta-feira, Otamendi já tinha recorrido às redes sociais para deixar uma mensagem sobre o futuro da época encarnada.
Veja aqui a mensagem de Otamendi nas redes sociais:
