Bruno Lage ficou satisfeito com a estreia de Julian Weigl na vitória do Benfica sobre o Desportivo das Aves (2-1) e aproveitou também para elogiar a estreia de Jota como titular na Liga.

- O Weigl correspondeu às expetativas do que pretendíamos. Um primeiro médio, com boa construção, com capacidade para chegar e entrar na área como aconteceu na primeira parte. Para aquilo que foi o primeiro jogo, estou muito satisfeito. Acabou de chegar, precisava de jogar. Saiu por uma questão de irmos à procura do resultado, procurar mais oportunidades e arriscar. Uma boa exibição também do Jota que se estreou a titular. Lembro-me dele fazer um cruzamento para o Seferovic, apareceu duas vezes isolado, a combinar com Grimaldo. Saíram os dois para procurarmos outras soluções.

[Gabriel saiu tocado]

- Foi só um choque, pensamos que pudesse ser mais grave, mas está tudo bem.