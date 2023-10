Gonçalo Guedes esteve esta quinta-feira no Estádio da Luz, numa sessão de autógrafos muito concorrida, tendo garantido que passou uma fase difícil com a lesão, mas agora está totalmente apto para voltar a ser opção para Roger Schmidt.

«Já estou totalmente a cem por cento. Agora cabe ao mister ver se estou a cem por cento para jogar. Eu estou pronto para qualquer oportunidade e para aproveitar ao máximo qualquer chance que tiver», referiu o internacional português.

«Estive lesionado bastante tempo, passei um mau momento, mas isso já faz parte do passado. Espero voltar ao meu nível e voltar a ajudar o Benfica.»

Pelo caminho, Gonçalo Guedes falou do prolongamento do empréstimo, que era uma coisa que, garantiu, ele queria e no fim de contas correu bem.

«É uma felicidade para mim estar no Benfica, passei a minha vida toda a aqui e espero continuar aqui muito mais tempo.»

Por fim, o avançado deixou também uma palavra para as dezenas de pessoas que foram ao Estádio da Luz, para o ver e a Alexander Bah, tirar uma fotografia ou pedir um autógrafo.

«É uma felicidade enorme ver o carinho que estes adeptos têm por nós e prometemos fazer tudo dentro de campo para lhes dar grandes alegrias.»