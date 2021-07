Paulo Almeida, treinador da equipa de hóquei patins feminina do Benfica, enalteceu a presença de Rui Costa, novo presidente do Benfica, na Mealhada, onde a formação da Luz acabou por conquistar a Taça de Portugal com uma goleada ao Infante Sagres por 7-0.

«Foi meu colega, enquanto jogadores do Benfica, partilhámos os mesmos anos como atletas, além de um amigo meu, que comanda agora os destinos do meu clube. Não podia ficar mais feliz. Também para ele, é o primeiro evento em que ele está e que ganha o troféu», destacou Paulo Almeida no final do jogo.

A hoquista Marlene Sousa, autora de um hat-trick na final, destacou a «dobradinha» das águias e a conquista da sétima taça consecutiva. «Absolutamente fantástico, estamos muito contentes. Em apenas oito dias conseguimos os dois troféus mais importantes a nível nacional. Temos saudades dos adeptos nos pavilhões. O Benfica é assim, na raça, do primeiro ao último apito», assinalou a hoquista.

Maria Sofia Silva, que marcou o golo inaugural, logo no primeiro minuto do jogo, sublinhou também a felicidade por mais uma conquista e, à semelhança, do treinador Paulo Almeida, disse que o ADN do clube é ganhar.

«Estamos muito felizes, faz parte do nosso trabalho. Trabalhámos o ano todo para isto, é o ADN do Benfica. Queremos festejar. Somos uma grande família dentro e fora de campo, faz a diferença em todos os jogos», sublinhou.