Vangelis Pavlidis alcançou a marca redonda dos 50 golos pelo Benfica, ao marcar no triunfo sobre o Famalicão (1-0), e elegeu o golo que marcou ao Monaco, no Estádio Louis II, na Liga dos Campeões, como o «melhor» até ao momento.

O internacional grego terminou a temporada de 2024/25 já com 30 golos, em todas as competições, num total de 57 jogos, mas juntou agora mais 20, até ao penúltimo jogo de 2025, num percurso que já conta com quatro hat-tricks [Barcelona, FC Porto, Arouca e Moreirense].

«É realmente um sentimento incrível, não esperava já ter 50 golos, só estou há ano e meio no Benfica. Estou verdadeiramente feliz por este registo», destaca o avançado em entrevista às plataformas do Benfica.

Um percurso que começou na época passada, na segunda jornada da época 2024/25, na receção ao Casa Pia (3-0). «Foi um golo emocional e também relaxante. Recordar o primeiro golo pelo Benfica é sempre especial», comentou.

Neste percurso, há um golo que Pavlidis coloca acima de todos, o que marcou na vitória arrancada no Monaco (1-0), no play-off de acesso as oitavos da Champions da época passada. «Acho que foi o golo contra o Mónaco, fora. Bom gesto técnico, bom passe do Tomás [Araújo]. Foi um bom golo, lindo, e uma vitória importante», recorda.

O golo frente a Monaco foi o «melhor», a nível técnico, mas o «mais importante» foi outro. «Não sei. Escolho um dos três que marquei no Porto (4-1 no Dragão)», referiu.

Pavlidis já bisou por cinco vezes com a camisola do Benfica e acumula quatro hat-tricks, o primeiro marcado ao Barcelona, em plena Liga dos Campeões. «Foi com o… Barcelona. Realmente especial e importante para a minha confiança. Foi o meu primeiro hat-trick na Champions, incrível. Não foram assim tantos, creio, foram quatro. Pergunta fácil. Barcelona, FC Porto, Moreirense e…. não me lembro do outro. Arouca, isso», comentou.

Já no decorrer da presente temporada, José Mourinho rendeu Bruno Lage na liderança da equipa técnica e o novo treinador não se tem cansado de destacar a qualidade do melhor marcador da Liga.

«É sempre bom ouvir coisas positivas do treinador e ver reconhecido o meu esforço para ajudar a equipa, além dos golos. A minha atitude e o meu trabalho defensivo. Quero ajudar a equipa e dou sempre o meu melhor para a equipa vencer», referiu.

Dos 50 golos que já marcou, 43 foram marcados em 2025, o que permite a Vangelis integrar o pódio dos melhores marcadores do ano, apenas atrás Kylian Mbappé e Harry Kane. «Foi um bom ano para mim e claro que sei que esses dois jogadores ficaram à minha frente. É fantástico poder estar perto deles e à frente de outros jogadores de qualidade. Vou continuar a dar o meu melhor», comentou ainda.

A fechar a entrevista, Pavlidis dirigiu uma mensagem aos adeptos. «Obrigado por tudo, benfiquistas. Vamos juntos», destacou ainda.