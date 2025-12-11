Vangelis Pavlidis diz que José Mourinho é um «treinador especial» e destaca a dimensão do Benfica no panorama europeu, numa longa entrevista ao portal neerlandês Atlhletiko.

Sobre José Mourinho

«É especial. Um treinador muito especial. Aquilo que mostra nas conferências é muito diferente daquilo que é no dia-a-dia. Ele é muito mais simples e descontraído. Trabalhar com ele tem sido, antes de tudo, uma experiência muito grande para mim. É alguém muito exigente no treino. Nesse momento não há brincadeira. Mas fora do treino, conta as suas histórias, as suas piadas, brinca connosco... É especial, mesmo.»

Mais sobre Mourinho

«Na conferência de imprensa antes do jogo com o Ajax estive com ele na sala de imprensa e era como se estivesse a ver aquilo no Youtube. Como quando víamos as coisas dele no Youtube. Só que estava tudo ali. A quantidade de experiências que podemos ter num curto espaço de tempo com uma pessoa destas... O futebol é assim.»

Sobre a liga portuguesa

«Pessoalmente, considero que a liga neerlandesa está num nível muito elevado. É de grande qualidade. Exige muita técnica, corre-se muito, é muito veloz e é bem mais aberta. As equipas querem dar espetáculo, não se fecham. Quando estava no Willem II, tentávamos jogar contra o PSV olhos nos olhos. Aqui, em Portugal, é tudo mais tático, mais bloco baixo. Serve mais para atrasar o jogo, é diferente. Joga-se mais para o resultado do que para a exibição. A equipa mais pequena vai tentar, desde o primeiro minuto, fazer antijogo para tirar algo do jogo, mesmo que seja um ponto. Nos Países Baixos não se jogava para o empate.»

Sobre os 100 milhões de euros que o Benfica terá exigido para a sua saída

«Quando vejo as coisas assim, nem consigo pensar nisso. Digo sempre que são exageros. Não sei por que razão escrevem isso, como é que escrevem ou vão buscar essa informação. É um exagero. Ler 100 milhões... Sei onde comecei, mas o futuro nunca se sabe. Se me perguntassem há cinco anos onde é que estaria, se estaria no Benfica e se teria marcado estes golos todos, diria que estavam loucos. Estou a aproveitar o momento. Estou a gostar da minha vida aqui e o que tiver de acontecer no futuro, acontecerá. Acredito no destino. Cheguei a fazer planos nos verões passados que nunca aconteceram...»

Sobre a dimensão do Benfica

«Não se pode comparar o Benfica ao AZ Alkmaar, com todo o respeito. A exigência que existe aqui por parte dos adeptos é enorme. Tens de entrar em campo todas as semanas e não basta ganhar, tens de ganhar por 3-0. É o que as pessoas pedem. Bom futebol, pedem que mostres que és jogador do Benfica e que, para jogares no Benfica, tens de ter a qualidade de um jogador à Benfica. É assim que vejo. Há adeptos em todo o lado. O que fizeram agora com as eleições, 93 mil pessoas a votar? É quase o dobro do segundo, o Barcelona. Quando jogas um particular e tens 50 mil pessoas no estádio... não é normal. Quantas equipas no mundo conseguem algo assim?»